竹南鎮86歲陳松生，每年捐獻1萬斤白米給縣內需要幫助的家庭，12日兒子陳漢璋（右二）將萬斤白米送抵國民黨苗栗縣黨部，由黨部主委、議長鍾東錦（左三）代表收下，並回贈匾額致謝。（何冠嫻攝）

竹南鎮竹南鎮民眾服務社榮譽理事長陳松生，每年捐獻1萬斤白米給縣內需要幫助的家庭，由國民黨苗栗縣黨部協助，轉送鄉鎮市黨部濟助清寒戶或清苦獨居老人，12日1萬斤白米送抵縣黨部，國民黨苗栗縣黨部主委、議長鍾東錦代表收下並致贈「義行楷模」匾額致謝，感謝陳松生老先生連續42年來不間斷幫助縣內弱勢，讓清寒戶及獨居老人感受到社會溫情。

86歲陳松生幼年借米度日，長大後秉持著「吃人一口還人一斗」信念，以及母親耳提面命，提醒他有能力時回饋社會，幫助他人。因此陳松生連年贈白米幫助縣內弱勢，數量也從5000斤增至1萬斤，並委由國民黨苗栗縣黨部協助轉送。

12日萬斤白米送抵苗栗縣黨部，陳松生因健康健狀況不佳，由兒子陳漢璋代表贈送。陳漢璋表示，父親認為，只要有飯吃就能活命，活著就會有希望，他並堅持信念，每年將白米送給需要幫助的家庭度日溫飽，父親更強調，只要在有生之年，會持續捐贈白米。

陳漢璋指出，祖母與父親樂於助人的身教影響著後代，弟弟陳漢琮在頭份竹南地區也無償號召志工推動廣場舞運動，讓社區民眾外出運動強健體魄，兒子陳泓維國立清華大學博士畢業後，更是貢獻所學，義務協助需要幫助的單位撰寫企畫案，以一己之力為社會盡份心力。

(中時 )