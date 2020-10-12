監察院以國民黨革實院長羅智強在2018年北市議員選舉，有4筆小額政治獻金的捐款人姓名與身分證字號不符，要求羅查覆；結果北市民政局比對後，發現4位捐款人資料相符，並無不符。羅智強今在臉書連po三文，最新一篇文章中質疑監察院先射箭再畫靶，決定要構陷他、才查他，監察院長陳菊新官上任的第一案，就是誣賴羅智強？要陳菊踹共！

以下是羅智強發文：

被陳菊監察院查306元時，我剛開始不能理解，為什麼2018年的九合一大選，有2萬多個候選人一年只查300個，抽中率1.5％，卻可以查到我？為什麼可以用那麼多人力去比對我的8000多筆小額捐款，查出4筆不符，最少的只有306元？那陳明文的300萬呢？那蔡英文的三隻小豬幾萬筆捐款要不要查呢？

現在我完全懂了。陳菊監察院根本就是先射箭再畫靶，先決定要構陷羅智強，然後才決定查羅智強，所以抽中率不是1.5％是100％。

陳菊監察院本來的想法當然是羅智強有8000多筆小額捐款，就不信沒辦法雞蛋挑骨，從中間找出個二、三筆填錯資料、可以作文章的捐款。誰知道竟然還真的找不出來，但花了那麼大的功夫沒挑到骨頭，難以交待，就乾脆挑四筆在民政新系統中找不到的捐款人，栽贓羅智強政治獻金申報不實，找個藉口教訓羅智強殺羅儆百。

陳菊監察院在賭三件事：

第一，賭羅智強沒有想到去查。我一開始確實認為8000筆中有4筆填錯資料，錯率0.05％，確實很有可能，所以9月22日收文一直到10月6日，我認為，可能真的填錯，完全沒想過這可能是監察院誣賴。

第二，賭我就算想查，但也無從查起。除了一筆捐款超過3萬元，有留連絡資訊我找得到（對方雖保證資料相符，但不相信民進黨，不願提供證據），另外三筆3萬以下捐款依法不必留連絡資料，我根本找不到人。

第三，就算我真的想到去民政系統查，如果承辦人只查新系統，也還是找不到這四筆資料，照樣讓我啞巴吃黃蓮。

但正道不孤，好人天佑。 10月6日，我接獲可靠消息，有人看不過去，提醒我「你可能被構陷了」，並建議我去向民政單位查詢確認。我半信半疑的去函台北市民政局查詢，結果讓我大出意料，四筆資料皆相符合，還真的是監察院誣賴我。

當然也感謝台北市民政局的仔細，雖然在新系統中沒有找到資料，但仍非常細心的去舊系統中再找一遍，才發現，這四筆資料在舊系統中皆相符合。現在我要問陳菊，妳新官上任的第一案，就是誣賴羅智強？妳要不要出來交代？

(中時 )