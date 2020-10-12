外送平台崛起，不少人會利用空檔兼差外送員賺外快，最近網路瘋傳一位Foodpanda正妹外送員的照片，不僅臉蛋甜美，穿著制服的T恤大玩下衣失蹤，讓不少網友看了眼睛一亮，挖出該名正妹的社交平台，真實身分也曝光了。

照片中，正妹外送員放下一頭褐色長髮，臉上化著淡淡的妝容，氣色顯得粉嫩，身穿Foodpanda的短袖制服，由於衣擺太長蓋住臀部，乍看之下像沒穿褲，僅露出一雙修長雪白的玉腿，不過仔細一看，仍可看到有灰色的真理褲。她架式十足的在機車上擺出專業POSE，一顰一笑都在放電，網友看得怦然心動，激動的狂喊：「好美的外送員」、「我要這個外送員，送食物啦」、「我點的餐可以讓妳偷吃」。

該名正妹外送員的社群平台帳號也被公開，原來她是JKF女郎「Michelle雪兒」，粉絲專頁超過19萬人追蹤，IG也有10.5萬粉絲，時常在網路上PO出多張養眼照，除了有雙美腿，還有豐滿的上圍，亮眼的外型受到許多男網友喜愛。

Michelle雪兒得知自己的外送照爆紅，轉發連結截圖在粉絲專頁，不難看出很開心，她也舉辦抽獎活動，禮物是性感簽名照片，光是按讚數就有2000人。

(中時新聞網)