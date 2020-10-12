金門馬拉松準備豐富的報名禮和完賽禮，迎接全台各地跑者一起邁向健康。（李金生攝）

2020因為新冠肺炎疫情停辦的金門馬拉松，縣長楊鎮浯今（12）日宣布將於2021年恢復舉辦，1月16、17日連2天在金門大學登場，預估將有1萬9000名跑者在洋溢戰地與閩南風情的賽道，邁開步伐一起跑向健康。

榮獲國際馬拉松暨路跑協會(AIMS)國際田徑總會(IAAF)成績及賽道認證的金門馬拉松賽已邁入第13屆，今年因為疫情影響，成為國內首場宣布停辦的國際賽事，明年捲土重來，預期再掀起新一波熱潮。

楊鎮浯縣長今偕中華路跑協會祕書長陳華恒宣布「金門馬回來了！」，首日（16）4.5公里健康休閒組限1萬1000名，報名禮有2020金門馬拉松紀念T恤、休閒組提袋及小方巾，完賽禮則為2021金門馬拉松休閒組紀念酒；次日（17）則有競賽組包括路跑組11.2公里1800名、半程馬拉松21.0975公里3800名及全程馬拉松42.195公里2400名，報名禮有競賽組賽衣，完賽禮則為2021金門馬拉松瓷瓶紀念酒、以風獅爺結合古厝(馬背)之完賽獎牌及以軌條砦為設計大浴巾。

縣府教育處說明，這次報名除採保障制，即去年度報名者可優先在10月16日報名外，並可於報名時加購2020金門馬拉松限量紀念酒1瓶，加購者另贈限量獎章1枚及大浴巾1條。

雖然目前國際疫情嚴峻，但已有日本、肯亞好手表明接受先在台隔離14天，再跨海赴金門參賽的意願；但往年賽事「亮點」之一的大陸廈門高顏值陪跑團，2021年將暫時不見。

縣長楊鎮浯表示，戰地風情和閩南人文之美是金門馬的2大特色，2021的金門馬將在全面強化防疫措施下，讓重返金門的跑友可以安心品味金門的美景、美食及賽道。

原先已報名2020金門馬拉松跑者，可於2020年10月16日（周五）下午6點優先報名。全球網路報名則於10／26（周一）下午6點開放，所有跑者皆可上〈中華民國路跑協會〉網站報名。

(中時 )