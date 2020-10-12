專業特用化學材料通路商崇越電通（3388）12日公告9月合併營收7.63億元，不僅較上月及去年同期分別成長14.44％及16.21％，更創下今年新高紀錄。崇越電表示，目前市場已逐步擺脫疫情干擾，各類型產品訂單出貨回溫，尤其消費性電子訂單明顯增強，帶動9月營收月增、年增雙成長。

今年初以來，各行業皆受新冠疫情影響，客戶下單偏為保守，然因受惠疫情的產品出貨量彌補部分受疫情影響的行業，加上9月份在消費性電子及5G之相關應用客戶加強拉貨下，崇越電即將追回今年上半年落後的業績，累計前三季合併營收57.43億元，小幅年減1.56％。

在經濟逐步回溫之下，崇越電對後續市況持正向看法，預期第四季，因疫情影響受益的產業，訂單會持續成長，部分受拖累的產業訂單亦將升溫。展望未來，公司在持續開發新產品，拓展新領域的應用下，持續提升營運動能，未來在5G、電動車及中國新基建的大趨勢發展下，營收及獲利可望持續成長。

(工商 )