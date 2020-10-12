由臺灣指數公司編製、與金融數據服務公司FactSet共同冠名的「臺灣5G+通訊指數」，自10月12日起，委託證交所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

該指數成分股依規則，於每年4月與10月定期調整兩次，最近一期指數權重前十大成分股為台積電、鴻海、聯發科、大立光、台達電、台灣大、廣達、聯電、遠傳、和碩等。

臺灣指數公司表示，臺灣5G+通訊指數成分股母體為證交所上市與櫃買中心上櫃普通股票，採樣範圍是運用FactSet的Revere Business Industry Classification System（RBICS鎮）產業分類，擬訂新世代通訊產業鏈（計45個RBICS第六層的子產業），挑選上市上櫃公司營業收入屬這些子產業的比率超過50％者。

再由其中篩選符合流動性標準及獲利條件之自由流通市值前30大個股，採用自由流通市值加權方法計算指數權重，以表彰新世代通訊產業鏈中臺灣上市上櫃股票組合之投資績效表現。

臺灣指數公司指出，利用歷史資料按照指數編製規則進行指數回溯，臺灣5G+通訊指數總報酬為113.49％，年平均報酬為18.54％，2019年殖利率為6.68％，均優於同期間大盤表現。

「臺灣5G+通訊指數」為國泰投信委託臺灣指數公司客製化編製之指數，透過國泰投信洞悉產業與市場需求，結合臺灣指數公司指數設計專業，編製出符合產業特色、可投資性、獲利具持續競爭力且適合長期穩健投資策略應用需求，未來可望發展為ETF等指數金融商品，提供投資人參與新世代通訊產業投資的簡便管道。

(工商 )