美國總統大選選情膠著，賭盤賠率顯示在雙方首次辯論會與川普染疫後，川普當選機率僅37.5％。凱基投顧表示，因美聯準會（Fed）表示目前低利率將至少維持到2023年底，不輕易考慮升息，另本次經濟衰退非長期經濟失衡導致，對產業衝擊非全面性，上市企業獲利較過去具韌性，故不論何人勝出，對未來一年股市仍樂觀以待。

美國總統大選進入倒數，目前川普民調與拜登的差距高達8.1個百分點，而賭盤賠率上川普當選機率僅37.5％。川普「成長至上」的施政方針有利股市，但難以預測的對外政策卻增加地緣政治風險。拜登作為建制派的政治家，其老成持重的行事風格有利舒緩國際緊張情勢，但其左傾的政策主張一旦落實將影響股市。概括而言，拜登當選可能短線不利美股，但對國際股市，尤其中國，將有助益。川普當選則影響相對較小。

回顧過往，2000年的選舉爭議使金融市場出現明顯而強烈的risk-off（風險偏好下降）現象，S&P500最高跌幅為8.2％，10年公債殖利率下跌63bps，金價上揚3.4％，美元亦出現最多2.6％的漲幅。因此，若此次選舉產生爭議，將會是風險性資產的買點，因為除了美國具備完整的法律體系解決爭端外，支撐股市的正面因素並未消失。

凱基投顧表示，目前選情尚未完全明朗，仍有多州呈現拉鋸戰，未來仍不排除若干州出現得票率差距甚小，並成為最終選舉勝負的爭議焦點，若爆發這種選舉爭議未必是尾端風險，風險性資產隨之修正後將提供不錯的買點。

一般相信，川普「經濟至上」的施政方針較有利股市，而拜登的左傾色彩則相反。然無論何人當選，因支撐股市的兩大因素-極度寬鬆的貨幣政策，以及與實體經濟脫鉤的優異企業獲利，皆未見改變的跡象，因此，凱基投顧對明年股市依然樂觀。

(工商 )