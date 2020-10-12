羅時豐經營的YouTube頻道「DL不務正YA」，打入年輕市場，被網友受封「國民姑丈」。頻道透過行腳外景到各地介紹台灣文化，探索市井小民的生命故事，傳遞正能量，團隊日前受邀至「布袋戲故鄉」雲林拍攝，一行人因鄉親熱情招待深受感動。羅時豐參觀《雲州大儒俠》布袋戲偶時，分享他曾訂做布袋戲偶，攜至北京拜訪以《還珠格格》皇上聞名的知名演員張鐵林，當時張鐵林正緋聞纏身，接到娛樂記者電話，張鐵林急著否認，憤而對記者說出：「一派胡言！」霸氣言詞讓一旁的羅時豐差點跪下大聲請安「皇上吉祥」。

羅時豐入住旅店，房內擺設各種藝術毛巾，羅時豐當場技癢，折出疑似「男性雄風」的作品，更在作品上落款，寫下「一江春水向東流」，特別解釋道平常只看的到首尾「一流」二字。羅時豐笑說，這項毛巾藝術他很多年前就會了，並將作品贈送給旅館千金，讓她帶回家「享用」，錄製現場拋梗不斷，讓現場爆笑到幾度失控。

羅時豐經營YouTube頻道打入年輕人市場。（羅時豐D.L 不務正YA提供）

羅時豐經營YouTube頻道打入年輕人市場。（羅時豐D.L 不務正YA提供）

(中時 )