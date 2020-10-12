強普生技在癌症治療研發上，鎖定兩大發展方向，分別為505(b)2新藥開發以及細胞治療，為了開創營收、創造穩定現金流，還有三樣主要項目，包括代理熱治療機品牌、應用細胞治療於寵物癌症治療、研發、銷售保健食品。強普生技在2017年以專利技術獲得經濟部第十六屆新創事業獎科技產業組金質獎，目前積極朝向IPO上市櫃目標努力，開啟資本市場之路。

強普生技2014年中成立，創辦人是臨床腫瘤專家，具有30年以上臨床治癌經驗與豐富的腫瘤界人脈，研發團隊來自國立大學與醫學中心腫瘤科教授及臨床醫師，獲得多項國際及台灣專利技術肯定。

強普目前在癌症治療研發上，主要有兩大發展方向，一是505(b)2新藥開發，第一項藥物開發案已取得衛福部核准進入第二/三期臨床試驗，且進行收案中，已完成收案病患8位，證明安全無虞；同時也正申請美國FDA核准進入相同的二/三期臨床試驗，獲准後將採多國多中心方式同步取得美國、大陸及台灣的藥證。二是細胞治療，目前主要發展項目為T細胞治療，目前預計與麗寶生醫合作，進行特管法申請。

由於研發藥品所需要時間長又耗資金，強普除深耕癌症治療研發領域外，同時透過代理世界第一大熱治療機品牌、應用細胞治療於寵物癌症治療、研發、銷售保健食品來開創營收，以及創造穩定現金流。

強普生技指出，包括新藥及細胞醫療選題、財務規畫等，都講究實際，希望能盡快進入臨床試驗，往取得藥證的方向全力前進，並在合理的利潤下，盡量降低製造及開發成本，減輕病患及家屬的經濟負擔，提高產品競爭力，讓癌症治療的費用合理化。

(時報資訊)