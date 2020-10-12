封測廠頎邦(6147)受惠面板驅動IC、觸控面板感應晶片（TDDI）封測接單強勁，2020年9月合併營收再「雙升」創高，表現優於預期，帶動第三季合併營收同步「雙升」改寫新高。展望後市，在接單動能續強、報價調漲挹注下，法人看好第四季營收可望再創新高。

頎邦公布9月自結合併營收達20.06億元，月增5％、年增11.33％，連2月改寫新高。帶動第三季合併營收57.73億元，季增達15.11％、年增5.95％，同步改寫新高。累計前三季合併營收161.15億元、年增6.28％，續創同期新高。

頎邦受惠新冠肺炎疫情帶動筆電、平板、智慧電視需求，相關面板驅動IC封測訂單轉強，加上智慧型手機應用的LCD/OLED面板驅動IC及TDDI封測接單暢旺，帶動單月營收自7月起顯著轉強，帶動第三季營收順利「雙升」創高，表現優於預期。

展望後市，雖然華為禁令致使頎邦相關OLED面板驅動IC封測接單減少，但其他廠商為搶占市場紛紛擴大面板及晶片採購量，有助TDDI封測訂單需求續強，配合大尺寸面板驅動IC（LDDI）及射頻（RF）元件封測需求依然強勁，將有助於毛利率提升。

同時，由於封測產能供不應求，市場傳出頎邦第四季將調漲封測代工報價，亦對頎邦營運增添成長動能。美系外資日前出具報告，看好頎邦第三、第四季營收成長動能強勁，營收可望逐季創高，下半年營運優於預期，預期全年營收年增5％、改寫新高。

(時報資訊)