康軒爭議案首場調解會今下午登場，右方為康軒公司代表。（許哲瑗攝）

康軒爭議案今下午在新北市府舉辦首場調解會，離職女員工由新北市議員蔡淑君為委託人陪同出席，康軒公司則由行政長兼執行長蔡奇修代表出席，雙方皆聘請委任律師出面談判；據了解，今主要釐清女員工是否屬自願離職，若屬自願，康軒需支付66萬資遣費，以及一筆7萬多的業績獎金；勞工局同仁透露，「康軒和解意願很高。」

康軒文教集團董事長李萬吉因居家檢疫多次外出，甚至沒戴口罩到公司開會，遭康軒員工憤爆料後開罰百萬，不料事後卻傳出一名年資18年的女員工，因被懷疑是吹哨者慘遭「離職」，全案鬧得沸沸揚揚，全教總更發起連署抵制康軒品。

勞資雙方今在新北市勞工局舉辦首次調解會，女員工在蔡淑君、委任律師陪同下出席，面對記者追問有無什麼想說的？她全頭低頭掩面不發一語，快步走入調解室；康軒公司由執行長蔡奇修代表出席，委任律師為鍾賢斌，2人同樣拒絕受訪，抵達勞工局後火速走入調解室。

據了解，女員工於2002年到職，共18年年資，離職前職等為經理，她主張自己屬非自願離職，公司除了一筆7萬5000的業績獎金未給付外，若按勞退新制來算，公司還需給付66萬元資遣費；不過資方反駁，業績獎金已在9月給付5萬9000元，剩下金額仍待釐清。

據勞工局同仁透露，康軒爭議案鬧得沸沸揚揚，甚至引發抵制風波，因此這次調解會中，資方和解意願高，除非勞方在會中提出其他訴求，否則調解成立的機率很高。

(中時 )