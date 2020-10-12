縣長楊文科為改善交通瓶頸提出「新竹縣十大交通建設」，獲議會支持動用2千萬第二預備金進行可行性評估，12日在豐邑喜來登大飯店舉辦論壇，希望出席的產官學人士交流專業及實務經驗，期讓工程規畫更圓滿，以打通竹縣交通任督二脈。

鼎漢國際工程顧問公司副總經理李宗益，應邀在論壇中專題演講「竹縣交通整體發展趨勢和策略」，他強調建立及發展竹北與竹東之間的公共運輸，加強雙核心的連結，除檢視都會區傳統運輸系統外，需增加偏鄉的連外發展，以「骨幹路線＋區域接駁」納入非典型運輸系統，提高未來公共運輸服務，是建構公車路網的可行方向。

「邑菖工程顧問公司總經理沈子霖則以「十大建設的推動與展望」為題做專題演講，分析十大交通的內容和效益，讓與會者有更深入的了解。

竹縣十大交通建設包括經國橋道路改善、台1線替代道路、台68線接竹東東峰路、湖口交流道增設第二交流道、關西外環道、內灣連外道路、新埔褒忠路拓寬、新豐台61線與台15線拓寬、縣道117線連接環北路、五峰122線43.5K路段改善。

工務處指出，十大交通建設總經費150億，規畫分年、分期、分段策略性積極改善，五峰122線43.5K路段改善工程已完成環評和初步規畫等前置作業，日前獲交通部生活圈審議小組原則同意，待交通部正式核定後就可啟動工程設計發包及用地取得等作業。

(中時 )