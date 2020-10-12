2020諾貝爾經濟學獎即將在台灣時間今（12）日下午5時45分登場，屆時「中時新聞網」將帶領讀者一同直擊現場最新畫面，揭曉今年得主。

2020諾貝爾經濟學獎得主即將在下午5時45分揭曉，「中時新聞網」屆時將帶領讀者一同直擊現場最新畫面。

2019諾貝爾經濟學獎頒給運用實驗方法減輕全球貧窮問題的3名美籍經濟學者，包括印度裔經濟學家巴納吉（Abhijit Banerjee）與法裔的杜芙洛（Esther Duflo）這對夫妻檔學者，以及美國學者克里莫（Michael Kremer）。

本屆經濟學獎有可能再次獎落美國，不過比起往年，今年諾貝爾獎似乎更偏好女性，包括文學獎、化學獎都由女性得主包辦，經濟學獎能否再度由女性抱走殊榮，值得關注。

法廣報導，目前學界及各大媒體預測的熱門人選包含在哈佛大學經濟系任教的74歲美國女學者戈丁（Claudia Goldin），她致力於研究不平等與女性勞動問題。另一位86歲美國女學者安妮克魯格（Anne Krueger）也可能受青睞，她曾擔任國際貨幣基金組織（IMF）第一副執行董事，創造出「競租」（rent-seeking）一詞，她是一名自由貿易主義者。

除了女性學者，由於今年全球遭受新冠肺炎疫情衝擊，關注健康相關議題的學者也可能受到青睞，斯德哥爾摩經濟學院（Stockholm School of Economics）教授戴倫（Micael Dahlen）表示，今年因為疫情與經濟危機交織，挑選關注健康議題的學者似乎比以往都更貼切，他認為俄勒岡大學（University of Oregon）心理系的美國籍教授史拉夫克（Paul Slovic）是強勁人選，他主要研究如何衡量人類生命與風險。

值得注意的是，儘管諾貝爾經濟學獎是各獎項中最年輕的獎項，相較於其他從1901年就開始頒布的5個獎項，1968年創立至今只有52年歷史，不過經濟學獎得主的平均年齡卻是六個獎項中最高，平均年齡超過65歲，過去20年來，約有3／4的經濟學獎得主都是55歲以上的美國男性，至今該獎項只出現過2名女性得主。

今年得主將獲得1,000萬瑞典克朗（約新台幣3,249萬元）獎金與一面獎牌。

(中時新聞網)