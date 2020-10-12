被列為國際1級瀕危的東方白鸛，11日被鳥友在雲林縣濁水溪出海口拍攝到嘴喙卡套，極可能因無法進食而危及生存，「拍鳥俱樂部」12日呼籲鳥友們全面求援，持續追蹤設法為其除套。

國內「拍鳥俱樂部」鳥友林忠明11日到雲林縣麥寮鄉賞鳥，意外發現1隻東方白鸛的嘴喙上套著1個黑色長方形物體，放大圖片細看，上下嘴喙被套住無法張開，一旦長時間無法覓食，勢必危及生命安全。

「拍鳥俱樂部」社長黃蜀婷表示，東方白鸛已被列為國際1級瀕危鳥類，比黑面琵鷺更稀有，目前台灣共發現4隻，全都在雲林縣濁水溪出海口附近，這隻東方白鸛的嘴喙上的套子可能是飲料罐、塑膠袋，必需在最短時間內進行救援。

黃蜀婷呼籲鳥友們持續追蹤，東方白鸛可能會因長時間無法進食而體力不繼，一旦無法飛行便可以靠近為其除套，另外也會請專業人員協助，設法用麻醉槍將其麻醉再除套。

鳥友們看到東方白鸛的嘴喙卡套，紛紛表示「千萬不要再亂丟垃圾了，造成生態浩劫」、「禽流感季節將至，那是醫療用口罩嗎？」，還有人誤認是埃及聖鹮說「不是應該要消滅的外來種嗎？」。

(中時 )