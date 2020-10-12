南韓正妹網紅Velvet(벨벳)經常透過IG與直播平台與網友互動，憑著甜美的臉蛋與傲人的上圍吸引大批粉絲喜愛。近日，她在社群平台上曬出一系列旅遊美照，火辣的穿搭令網友看得大噴鼻血。
Velvet過去便是位性感的聊天室直播主，經常以火辣的深V穿搭在直播間內與網友聊天、熱舞，甚至有時會以比基尼上陣，傲人的上圍差點將比基尼撐爆，加上輕柔的聲音電暈一票老粉絲，吸引超過6.7萬人追蹤，人氣逐漸攀升。而曾住在國外的她，擁有一口流利的英文，因此她的粉絲遍及全世界，她還曾多次全程使用英語與國外粉絲互動，因此也吸引不少外籍人士在影片下方留言。
去年開始積極經營YouTube頻道的她，近日為了慶祝10萬點閱，特別送上「10萬點閱感謝影片」，在影片中她換上多套比基尼泳裝在水中開心漫步，豐滿的雙峰及前凸後翹的好身材，再度吸引超過百萬人觀看。
隨後，她還在IG上曬出旅遊時的低胸穿搭福利照，同樣令網友直呼「太性感了」、「這身材太犯規了」。
(中時新聞網)
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