南韓正妹網紅Velvet(벨벳)經常透過IG與直播平台與網友互動，憑著甜美的臉蛋與傲人的上圍吸引大批粉絲喜愛。近日，她在社群平台上曬出一系列旅遊美照，火辣的穿搭令網友看得大噴鼻血。

Velvet過去便是位性感的聊天室直播主，經常以火辣的深V穿搭在直播間內與網友聊天、熱舞，甚至有時會以比基尼上陣，傲人的上圍差點將比基尼撐爆，加上輕柔的聲音電暈一票老粉絲，吸引超過6.7萬人追蹤，人氣逐漸攀升。而曾住在國外的她，擁有一口流利的英文，因此她的粉絲遍及全世界，她還曾多次全程使用英語與國外粉絲互動，因此也吸引不少外籍人士在影片下方留言。

去年開始積極經營YouTube頻道的她，近日為了慶祝10萬點閱，特別送上「10萬點閱感謝影片」，在影片中她換上多套比基尼泳裝在水中開心漫步，豐滿的雙峰及前凸後翹的好身材，再度吸引超過百萬人觀看。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

隨後，她還在IG上曬出旅遊時的低胸穿搭福利照，同樣令網友直呼「太性感了」、「這身材太犯規了」。

在 Instagram 查看這則貼文 Velvet 벨벳（@queenvel_7）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 9 日 上午 1:22 張貼

(中時新聞網)