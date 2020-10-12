美國總統川普親身在白宮對支持者發表新冠肺炎確診後首次談話

距離大選只剩三周，新冠肺炎確診的美國總統川普積極衝刺，周日在沒有提供任何證據的狀況下宣布，他的檢測完全呈陰性。

據路透與CNN新聞網12日報導，川普說，打算周一在佛羅里達進行確診後的首次造勢大會，而這將存有將造勢活動變成另一場超級傳播者大會的風險。「我免疫了，因此總統我打選戰的狀況很好，」他在福斯（Fox）電視台「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）的節目上說。

這場在佛州聖福德（Sanford）機場舉行的造勢大會，將是他自2日宣布新冠確診以來的第一場。只在醫院待了3天，就迫不及待出院的川普周日說，他已徹底痊癒，而且沒有傳染性。不過，推特隨即打臉，在川普同樣說法的推文上給了警告，指他在散播有關新冠肺炎的不實消息。

而川普周一在佛州，還有本周接下來在賓州，愛荷華和北卡羅來納州的造勢活動，除了將凸顯他隨著任期即將結束，日益擔心挽救選情的時間快用完外，也凸顯出就算自身染疫，也說服不了他對疫情採取更負責的態度。

明尼蘇達大學（University of Minnesota）傳染病專家奥斯特霍姆（Mike Osterholm）上周五警告，佛州在解除遏制疫情蔓延所需要的多數預防措施後，可能很快就會像「著火的房子」。單是這個周末，佛州便增加了5,000宗新病例。然而，川普已動身前往佛州，而按照慣例，支持者他的造勢活動上幾乎沒人戴口罩，並不顧社交距離聚集，而這都違反了政府的新冠肺炎防控準則。

(中時新聞網)