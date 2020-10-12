台南市議長郭信良的郭信良之友會，11日晚間在台南市土城鹿耳門聖母廟廣場舉辦成立大會，現場超過5000位會員熱情參與，氣氛high到最高點，立法院長游錫堃也特別出席站台。郭信良感謝大家一路相挺，期盼大家成為他的分身，幫忙說好話，未來也將更努力、更用心，不負各界期望。

郭信良之友會由方俊雄擔任會長，黃清山任榮譽會長，成立大會由立委陳亭妃主持，議員趙昆原贊助煙火，議員周麗津及陳怡珍等人也到場支持，大會更準備精彩表演、高空焰火秀以及1000多份摸彩品，現場宛如嘉年華會。

游錫堃致詞時，稱讚郭信良為人慷慨、豪爽，重情義，是值得交往的朋友；當看到現場這麼多人相挺，更直呼不簡單，也很感動。游錫堃還肯定郭信良是國慶籌備小組中，最負責任、最有見地，也是幫忙最多的副主委，也因為他的盡心，讓今年國慶焰火秀能完美呈現，更將議會帶領成為全國第一，可喜可賀。

郭信良強調，5000名會員中沒有任何市議會員工，也沒有向市府各級主管要摸彩品或是經費，更沒有動用到任何一點行政資源，全部都是所有好朋友、企業董事長、顧問、里長、大隊長、中隊長、小隊長、小組長所有幹部及義工鄉親，鼎力協助促成。

郭信良還說，從參選議員、副議長到議長，感謝大家一路相挺，大家的支持是他很大的原動力，可以說沒有大家，就沒有郭信良，這樣的情義讓他覺得很幸福，很有福氣。他也期許所有會員好朋友除了是幹部，也能當他的分身，幫忙說好話，彌補時間不足之憾，他也將更努力、更用心，付出最大心力，回饋社會鄉親。

(中時 )