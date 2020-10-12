民眾踴躍接種流感疫苗，台中市衛生局統計5天已用掉1／3公費流感疫苗。（馮惠宜攝）

公費流感疫苗10月5日開打後各地爆出接種人潮，台中市為紓解人流自10月9日採每日限額接種措施，未料各地醫療院所、衛生所連假後第一個上班日又湧入搶打人潮；台中市衛生局統計開打第一周已有近22萬人完成接種，預估中市到貨75萬劑疫苗可能不到一個月就被搶打一空。

上午不到八點，台中市太平衛生所門口已排了長長人龍，全都是要接種公費流感疫苗的民眾，12日到貸250劑不到10點半即已用罄；而台中茂盛醫院則因上周到貨600劑公費疫苗已經打完，周一無公費疫苗可讓民眾接種；台中市衛生局指稱10月9日開始已採行限額接種，醫學中心每天900到1800劑、區域醫院100到550劑，衛生所60至350劑，基層診所也依接種比進行限額分配，可避免過於壅塞。

而由於符合公費流感疫苗接種的對象踴躍接種，加上到衛生所接種免掛號費，流感開打以來基層衛生所人潮爆多，不但要應赴接種民眾，甚至天天核對名冊到凌晨才能下班，部分衛生所為恐疫苗數量不夠已取消原先規劃到社區接種。

台中市衛生局統計，中市一共採購75萬2300劑公費流感疫苗，第一周5天內已接種21萬9772劑，衛生局長曾梓展坦言，扣除校園接種預留的部分，他預估以這樣的速度估算，開放符合接種民眾自行接種部分可能半個月內就會被搶打一空。

(中時 )