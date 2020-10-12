坊間時不時會有「領失業給付後勞保年資會歸零？」或「領失業給付會從未來的老年給付中扣除？」等傳言，讓不少民眾真假難分、擔心權益喪失。勞動部鄭重澄清，領取失業給付，不會影響勞保年資，更不會減少未來的勞保老年給付。

勞動部解釋，失業給付屬於「就業保險」的給付項目、老年給付屬於「勞工保險」的給付項目，屬於不一樣的社會保險制度，所以並不會相互影響，但法規有規定，已領取勞工保險老年給付者，不得核給失業給付；或請領失業給付期間又領取老年給付者，即不再核給失業給付。

舉例來說，一名勞工的勞保年資合計已達18年，今年受到公司遷廠影響遭資遣，想請領失業給付，卻被網路的謠言困惑，是否會因為領失業給付而喪失勞保年資。

勞保局指出，這名勞工失業是屬於非自願性離職，只要取得工廠的離職證明，就可以向公立就業服務機構辦理求職登記及申請失業給付。勞保局強調，領完失業給付，不會影響勞保年資，也不會有「年資重新起算」的問題，因為就業保險的主要目的是在協助失業民眾早日重返就業市場，失業給付只是在於提供尋職期間的薪資補助。

為了避免民眾過度使用失業給付，勞保局解釋，就保法除了規定請領失業給付時，必須在失業前3年的加保年資合計滿1年外，還規定領滿失業給付的給付期間者，就業保險的年資就要重行起算，這裡所指的保險年資，是指就業保險的保險年資，與勞工保險的保險年資無關。也就是說，就業保險年資的重行起算，並不會影響被保險人老年給付時勞保年資的計算。

(工商 )