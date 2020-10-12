國民黨立院黨團10月6日提出「台美復交」、「政府應請求美國協助抵抗中共」兩項議案，在朝野無異議下通過，引起議論。對此，資深媒體人韋安感嘆表示，民進黨都為了「避戰」，公開表示不尋求與美復交，美也不會介入台海戰端，國民黨卻推出「兩美」法案來「引戰」。他直言，國民黨人的字典裡面，從來都沒「大局」兩字，100多年都是如此。

韋安稍早在臉書指出，有個由熱血變得快冷血的藍營中生代感嘆，「大家要顧大局」，「不然一起死」。韋安則直言，其實國民黨死死反而比較好。

韋安提及，一、王金平要去海峽論壇，結果最反對的是深藍，因為對他有怨恨。二、國民黨國際部，請來一個香港「反共藝人」來演講。比民進黨還「進步」，綠營只是抗中保台，沒有「反共」，還要與對岸「有意義地對話」。三、林為洲為選新竹縣長，把整個黨都「綁架」，跟他一起天天「改革」。四、基層黨務人員為了私仇，互相開火，殺紅了眼。五、民進黨為「避戰」，公開表示不尋求與美復交，美也不會介入台海戰端，國民黨卻推出「兩美」法案來「引戰」。

韋安感嘆表示，江啟臣這個由威權向民主轉型的黨主席，當的蠻辛苦，實在有苦難言。他更痛批，國民黨人的字典裡面，從來都沒「大局」兩字，100多年都是如此。

(中時新聞網)