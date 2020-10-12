針對大陸媒體昨天報導屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居「台諜案」一事，並同時公布數百起台諜案，國民黨中午發表聲明表示關切，呼籲民進黨政府拿出辦法，全力交涉，讓無辜者及早回台，也希望大陸有關部門充分保障當事人應有的權益，並以公開透明的態度和符合程序正義的作法，妥善處理相關案件。

國民黨表示，國民黨於9月6日全代會通過的現階段兩岸政策報告，呼籲兩岸官方保障民間交往，避免干擾兩岸正常交流；主張台灣人民在大陸的人身自由和基本權利應受保障，大陸人民在台灣的歧視應該取消。不論是因為共諜案限制出境的龔青、向心夫婦，或是因為台諜案在大陸關押中的李孟居，都應該享有完整的司法人權：無罪推定的程序正義，這都是兩岸司法共同信念與價值。

國民黨指出，國民黨憂慮兩岸緊張情勢惡化，讓在兩岸之間往來的數百萬人充滿恐懼，更讓兩岸衝突的惡意螺旋逐漸升高。國民黨也要求民進黨政府，應根據「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」第十二項協助家屬探視，以及第四項向大陸方面要求進行個案協助，拿出辦法，全力交涉，讓無辜者及早回台，並向國人說明，以展現政府保護國民的決心和安定人心的能力。

(中時 )