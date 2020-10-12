林志穎為媽媽林金花辦壽宴。（領速企業提供）

林志穎為媽媽林金花辦壽宴，好友霍建華、林俊傑、歐漢聲等人都來祝壽。（領速企業提供）

事母至孝的林志穎，昨（11日）在萬豪酒店席開10桌，為母親林金花舉辦70歲壽宴，包括林金花的好友白冰冰、陳美鳳、小百合都親自參加壽宴，林志穎的演藝圈好友林俊傑、霍建華、歐弟等好友也都現身祝壽，星光熠熠！

林金花70歲壽宴在好姐妹們安排下，舞台上充滿許多驚喜橋段，包括林金花七位孫子跟奶奶大合唱林志穎《17歲的雨季》，童言童語讓現場的貴賓都非常開心。身為林金花好友的白冰冰也在昨天的壽宴上送上30公斤重的紅龜，由林金花跟即將在10月15日生日的林志穎共同切開，大紅龜裡面還有許多小紅龜，由白冰冰將喜氣分享給現場的所有貴賓。

另外這次的壽宴也結合林金花舉辦的心瓷傳愛活動，現場由林志穎展示一個未公開的愛心底價是1萬2000元的作品，最後競標到了30萬，除了見到林志穎的高人氣，也足見現場的貴賓非常有愛心。壽宴現場也有如粉絲見面會，現場的貴賓們爭先跟霍建華、林俊傑拍照，直說本人非常帥氣。

最後舞台活動在林金花的致詞中結束：「謝謝兒子、孫子們這次為我舉辦的生日派對，人家說70歲才開始，我希望我的願望是90歲能夠開法拉利、100歲能夠開飛機，最後希望大家身體都健健康康，開開心心，期待我們下一次還能夠聚會。」

(中時 )