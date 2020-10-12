由於旗下電動車電池有著火風險，現代汽車在北美、歐洲和中國等市場將擴大召回電動車Kona，總波及車輛數目可能約為5.1萬輛。

現代汽車先在上周於南韓宣布一自願召回計畫，自10月16日起在南韓召回約2.5萬輛Kona電動車。現代隨後在周一進一步公告，正對美國監管單位提交一自願召回通知，在美國將啟動通知車主的通知程序。預計現代汽車將在北美和歐洲分別召回約1.1萬輛和3.7萬輛Kona電動車。然今年三月後生產的Kona，由於電池管理已經進行更新，不在召回行列。

南韓交通監理機關上周表示，現代汽車將主動召回Kona電動車，因為該車款有短路可能，高壓電池製造的缺陷可能會導致失火風險。

樂金化學為該車款的電池製造供應商，公司上周指出，Kona著火的原因並非為電池故障，確實原因尚在調查。樂金化學最近與現代汽車進行的聯合重新設定實驗中，並未導致火災，因此表示火災不能歸咎於電池瑕疵。

南韓KB投資證券周一指出，此次召回將耗費現代汽車6000億韓元(約5.22億美元)成本，包括對全球車主提供電池更換的費用，全球受影響車輛數目可能高達7.7萬輛。

(時報資訊)