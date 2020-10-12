蘋果新機即將發表，加上美國國會有望通過局部刺激法案，刺激亞股全面回春，根據統計，上周除菲律賓外，新興亞股皆繳出1%到4%左右漲幅。9月外資提款最凶的台股，10月至今也是回補力道最猛的，達10.7億美元。越南股市從7月底疫情爆發後，股市雖一度重摔，但從7月底至上周末，越股已經強彈15%，成新興亞股亮點，上周受惠經濟數據持續改善，越股再度上攻1.5%。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，美國總統川普染疫後「快閃」出院，和緩市場恐慌情緒，加上川普表態願協商部分刺激法案，民主黨亦釋出善意，市場情緒進一步改善，推升指數走揚。然而，目前總統大選雖由民主黨佔居領先，最後結果仍充滿變數，持續左右市場情緒。

周俊宏認為，大陸手機市場在缺乏華為高階機種競爭下，蘋果新機有望替補缺口，帶動供應鏈拉貨力道，投資人不妨多加留意近期營收走揚的蘋概股。另一方面，美元走弱，部分電子股或存在匯損隱憂，投資人需謹慎留意。除此之外，汽車產業、遠距工作、戶外運動類股亦各有亮點。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南股市從9月起交投增溫，平均日交易量較8月增加24%，有助越股表現。根據越南統計局資料，越南1到9月經濟成長率達2.12%，政府推行公共投資及貿易順差創高為驅動經濟成長的雙引擎。

張晨瑋分析，長線上，除看好消費、金融升級等題材，由於政府擴大財政支出，與公部門支出息息相關的基建族群亦為市場焦點。越股目前本益比約15倍，比2019年底的16倍略低，考量現行利率環境較低，對越股後市發展相對樂觀。

(時報資訊)