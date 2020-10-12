富邦媒(8454)momo 9月合併營業收入為49.6億元，月減9.54%，但年成長22.3%，為歷年同月新高，累計第3季合併營收為155.82億元，季減1.6%，由於第4季為零售業傳統旺季，momo《16週年慶》積極推出各項優惠促銷活動搶攻週年慶商機，希望能推升10月業績。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，9月合併營收約49.6億元，月減9.54%，年增22.3%，雖然今年4月以來低點，但續創歷年同月新高，累計第3季合併營收為155.82億元，季減1.6%，累計1至9月合併營收約465.2億元，較去年同期成長29.5%。

富邦媒表示，9月業績成長動能來自momo網路購物優異的營運表現，9月網路購物因momo《99狂買節》強力助攻，在視為電商年度盛事雙11購物節前哨戰的99購物節，momo挾以「精選好品」、「超強回饋」、「互動遊戲」等號召，帶動買氣升溫勢不可擋，不僅在短短幾日的檔期活動中推升業績成長逾50%，更繳出9月9日單日業績達3.18億元的佳績，伴隨中秋節而來的食品熱購潮、伴手禮贈禮潮，同樣是為9月買氣添翼的重要動能，其業績已連續8個月超過全公司營業額的90%，年成長26.7%；五大品類亦皆持續保有雙位數成長，其中以健康休閒、居家生活、美妝保健成長幅度最高；行動購物業績年增則達40.4%。

由於第4季為零售業旺季，週年慶為零售業兵家必爭之地，momo《16週年慶》如火如荼進行中，除有萬件商品優惠3折起，10月31日前享「消費抽16萬黃金」、「簽到免費抽888momo幣」、「消費最高回饋6,000」等好康，希望能衝高週年慶買氣，進而帶動業績成長。

(時報資訊)