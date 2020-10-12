南亞科（2408）自結第三季營收為153.24億元，季減約7.1%。因價格下跌，毛利率25.9%，季減4.7個百分點，稅後淨利16.13億元，季減49.9%，每股淨利0.52元，低於第二季的1.05元，也低於第一季的0.63元，為今年以來單季最低。
南亞科今日舉行法說會公布第三季財報，2020年第三季營收153.24億元，季減7.1%，主要受到第三季DRAM平均售價及銷售量分別季減低個位數百分比，加上台幣升值造成匯兌不利影響營收1.5%。
南亞科第三季毛利率25.9%，較上季的30.6%減少4.7個百分點；營業利益為20.69億元，季減35.9%。稅後淨利16.13億元，單季每股盈餘為0.52元。
南亞科2020年前三季營收為462.32億元，稅後淨利為67.61億元，每股盈餘為2.21元。截至2020年9月30日，每股淨值為49.91元（已扣除現金股利每股1.5元）。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。