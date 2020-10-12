無畏大立光(3008)帶衰，台股站上12950點！大立光上周法說會釋出高階智慧型手機鏡頭需求疲弱，股價重挫收低，拖累玉晶光(3406)等光學鏡頭個股及手機相關零組件廠-華通(2313)、台光電(2383)等，所幸國慶長假期間，美國科技類股Nasdaq及費城半導體指數大漲，加上9月合併營收創新高，且即將在本周舉行法說會的台積電(2330)與聯發科(2454)聯手，率領瑞昱(2379)、南亞科(2408)、長科*(6548)及義隆電(2458)等半導體個股扮演台股攻13000點的多頭總司令。

搭配今天新掛牌的汎德永業(2247)股價強勢大漲、離岸風電及綠能相關個股-碩禾(3691)、國碩(2406)、上緯投控(3708)、安集(6477)等，以及大成鋼(2027)、台興(3426)、同致(3552)、大亞(1609)等中小型股股價漲停作收，讓台股指數順利站回12950點，終場加權股價指數12955.91點，上漲68.72點，成交量2287.45億元；OTC指數為164.67點，下跌0.29點，成交量474.16億元。

今日上市各類股以電線電纜類股表現最佳，上漲2.59%，其次是玻璃類股及造紙類股，分別上漲2.1%及1.95%，表現較差者為光電類股、生醫類股及運輸類股，其中光電類股下跌3.62%，生醫類股下跌1.68%，運輸類股下跌1.31%；上櫃部分，表現最佳為電子通路類股，上漲1.71%，表現最差為電腦周邊設備類股，下跌1.62%。

就技術面來看，今天台股在連假期間美股強勢大漲、連假過後買盤回籠下，盤中指數一度大漲近百點，直逼13000點關卡，不過大立光等電子股走弱，致使台股漲幅縮減，終場上漲68.72點，以12955.91點作收；今天台股指數雖然逼近13000點後折返，但5日線向上，且10日線與月線黃金交叉，開始形成多頭排列，若成交量可以適度放大，或有機會突破13000點以上套牢賣壓區，進而挑戰13021點歷史新高。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，國慶連假台股休市期間，美股四大指數全數收紅，國際油價亦同步收高，由於晶圓代工、太陽能族等群持續強勢，加上高價IC設計類股轉強，使中小型電子股同步回溫，將有利外資資金持續回流；費城半導體指數創新高，加上晶圓代工龍頭將於15日召開法說，半導體族群將是本周觀察重心；蘋果最新手機iphone12亦將在本周發表亮相，隨換機潮再起，有利蘋果供應鏈業績表現；次外，繼制裁中芯國際之後，美國總統川普為拉抬選情，市場傳出將再對中國面板及記憶體做出制裁，是否有轉單效應，也將是台股能否突破萬三關卡的熱門題材。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，目前研判川普染疫對股市影響不致惡化，但未來一個月包括大法官議題、通訊投票驗票與開票、參眾兩院的刺激經濟法案等仍將持續影響股市，預期10月台股仍將是震盪格局；不過，中長期而言，仍有三利多因素為台股帶來良好下檔支撐，包括：一、抗病毒藥物臨床結果偏向正面，疫苗也露出曙光，明年復甦方向不變；二、各國央行持續進行QE，美國、歐洲、中國等三大經濟體紛紛推出援助企業方案，全球熱錢與資金充沛程度堪比2008~2009年，資金動能可望延續至2021年7月，持續有利風險性資產表現，台股後市仍可樂觀期待。

沈建宏指出，就盤勢分析，台股波段漲幅已大，基本面基期也拉高，無論技術面修正或政治不確定因素的拉回，對股市都是健康，預估11月美國大選前台股指數在12000~13200區間整理，短線類股輪動與震盪機率高，拉回仍是長線的買點，11月以後到明年第一季的年底作夢與資金行情仍值得期待，台股有再創新高的機會，類股方面，看好5G、miniLED、資料中心供應鏈、高股息殖利率個股等利基題材股。

(時報資訊)