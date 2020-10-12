總統蔡英文在國慶日的國慶文告中，最後強調「願二十年後的台灣人，回想起2020的時候，會想起正是這一年，因為我們在時代中把握機遇，在變局中勇敢前進」，這讓陸媒大驚，蔡英文談話中暗藏20年的台獨時間表！

蔡英文在國慶日的談話中，主要聚焦在防疫成果、新經濟戰略、國家安全及區域合作等4大重點；總統強調，要將變局的試煉，轉化為歷史的機遇。

在文告要結束時，蔡英文更表示，在中華民國國慶這一天，我們也一起許下願望，「願二十年後的台灣人」，回想起2020的時候，會想起正是這一年，因為我們在時代中把握機遇，在變局中勇敢前進，克服了挑戰、擺脫了枷鎖，讓他們有真正以自己的意志，選擇未來的機會。

對於蔡英文的國慶談話，陸媒《東方網》指出，這次國慶文告裡，蔡英文提及「隨著中美競爭加劇，區域內國家『展開各種合縱連橫』將導致『發生前所未有的情勢變化』、『我們要把握變局的試煉，轉化成歷史的機遇』。」這些內容說白了，都是中美競爭為台灣提供了20後台灣獨立的外部條件。

該文章又強調，其次，蔡英文認為全球供應鏈重組為台灣「經濟脫中」提供了條件。全球供應鏈重組是美國遏制大陸的重要戰略手段，台灣當然不會放棄這個機會。上個月，美國國務院助卿柯拉克訪台宴會，台積電創辦人張忠謀站在合影的中間，就是蔡英文向美國表決心呢。

該文章認為，第三，蔡英文認為持續強化防衛戰力的現代化為「以武護」提供了保證。面對大陸強大的軍事壓力，台灣必須「持續強化防衛戰力現代化，並加速提升不對稱戰力」。「不對稱戰力」現在是台灣的一個熱詞，但總之還是不離加大對美「軍購」。

至於為何蔡英文會說「願20年後的台灣人」？該文章直言，蔡英文一方面呼

呼籲兩岸對話，那是為了把兩岸形勢嚴峻的責任推給大陸，另一方面就是為「台獨」爭取時間。中美競爭誰輸誰贏需要時間，重組產業鏈需要時間，戰力提升需要時間，所以，蔡英文劃了個20年的時間表，大概就是這麼估來的。

(中時新聞網)