今年公費流感疫苗從5日開打，民眾因新冠肺炎疫情關係接種踴躍，各縣市多出現疫苗不足問題，新竹縣由中央統籌採購14萬劑疫苗，迄今獲配6萬8524劑，到12日接種量已達4萬6926劑，衛生局決定14日起各衛生所暫停社區設站施打疫苗。

衛生局長殷東成指出，今年施打流感疫苗較去年同暴增5倍，現有的庫存量，已不足同時間因應縣民接種需求，該局已積極協調疾管署疫苗供貨及增加配送頻率，為後續疫苗接種作業的公平分配及管控更有效率，決定採取3項相關因應措施。

首先，14日起衛生所暫停社區設站施打疫苗，其次，為確保民眾至各合約醫療院所都有疫苗可接種，啟動各級醫療院所疫苗「每日配額調控」，由專人專責視疫苗下貨狀況及民眾接種結存量，再行機動調整配額。

同時，要求各合約醫療院所公告接種流程及每日接種量，並於現場號碼牌發放或啟動預約制，落實分流措施。

(中時 )