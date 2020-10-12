美國企業財報季即將登場，由於投資人對於第三季企業獲利抱持更樂觀的看法，預料將為股市多頭再添動能。根據分析師預期，標普500指數成分股獲利比去年同期萎縮20％，但減幅比6月底預期的25％還小，也比第二季獲利年減32％緩和。

受到疫情影響，標普500指數企業獲利預料將去比年同期大幅衰退，但分析師卻一反常態調升對本季的預估，反映市場看好美國重啟經濟後，企業運作逐漸恢復。

以往隨著該季時間前進，分析師一向調降預測值的情況居多。

摩根大通13日（周二）將揭曉上季業績，接著美銀、富國財報周三登場，其他大廠如嬌生、達美航空和聯合健康集團（UnitedHealth Group）也將公布財報。

瑞銀（UBS）董事總經理暨私人財富顧問帕納約圖（Frank Panayotou）表示，企業公布財報的實際數據將是市場解讀的關鍵，因為可藉此了解美國經濟的恢復情況。

企業公布上季財測的數量比往常更少。根據FactSet資料顯示，標普500成份企業中，僅69家發布季度財測，反觀過去5年平均有104家發布財測。至於今年第2季業績，僅53家提供財測。

倘若企業獲利超越預期，勢必為股市多頭再添燃料。標普500指數從3月的低點迄今已暴漲逾50％，上周周線還寫下3個月來最佳表現，該指數今年累升7.6％。

資產管理公司DWS Group美國投資長畢安可（David Bianco）認為，「我們在6月到8月經歷強勁的反彈，並將在第三季業績發布時再度慶祝」。但他也警告，隨著新冠病毒疫情持續蔓延，接下來幾季復甦可能趨緩。

(工商 )