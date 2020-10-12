全球網通領導品牌D-Link友訊科技（2332）12日宣佈Nuclias Cloud雲端網路管理平台的多項功能升級，除了推出四款可與Nuclias Cloud搭配的全新室內與戶外無線基地台外，也跟進宣布取得美國TRUSTe用戶隱私認證，同時也開放API與更多第三方策略合作夥伴進行整合。

友訊除積極整合第三方策略合作夥伴Purple、Stampede與Fydelia提供歐美地區在後疫情時代透過Wi-Fi 進行人流追蹤、管理與商業分析，也跟進推出雲端商業生態系統Nuclias Cloud提供以雲端為架構的中央式網路管理、遠端監控、分析報告、電郵監控警訊、零接觸網路部署等服務。

D-Link友訊科技董事長李中旺表示，Nuclias Cloud是D-Link指標性的產品，因此長久以來友訊都不斷地在精進其服務內容，藉以幫助各企業進行數位轉型。透過和新型態、強勁的夥伴合作，讓友訊能更快速面對市場需求。

Nuclias Cloud雲端網路管理解決方案提供各類型企業透過雲端平台或應用程式，在幾分鐘內就能輕鬆完成遠端部署，並且透過認證頁面提供訪客專業的企業形象，大規模部署能透過一鍵匯入的方式一次設定數千台機器，小規模部署也能透過系統預設設定或掃描產品驗證碼快速完成設定。無須IT技術人員也能快速、輕鬆地遠程部署、設定管理、監控、故障排除、雲端自動更新韌體和無限擴展網路設備佈建。此次功能升級包含：為Nuclias用戶提供單一平台登入功能（Single Sign-On,SSO），同一個Nuclias帳號就能切換到Nuclias Cloud雲端管理平台或Nuclias Connect軟體管理平台。

另外針對訪客Wi-Fi連網的認證頁面（Captive Portal），除了原有的Local Database，RADIUS Server,LDAP server, 電子郵件認證及Facebook, Google, Line,微博等社群帳號驗證登入外，另外新增Twitter的社群帳號驗證登入以及透過Twilio平台的簡訊一次性密碼認證(SMS OTP)，Nuclias Cloud 也提供預設的精美登入頁面版型設計能依用戶情境做選擇或自訂背景，讓用戶能輕鬆提供專業認證頁面形象，優化訪客連網體驗。同時也能透過可下載的報告了解連網客群使用的社群工具、連線時間等進而做商業方式和行銷應用。針對使用外部認證頁面（External Captive Portal,ECP）的連鎖飯店和零售商店等，Nuclias Cloud也提供在平台上更方便的設定以導到客戶自有的外部認證頁面。不必再牽就無線基地台的選擇。Nuclias Cloud提供一系列不同速度的室內與戶外的無線基地台選擇

友訊此次推出四台專為企業環境應用的全新室內與戶外無線基地台。戶外機種DBA-3620P和DBA-3621P可創造無縫連網環境，而DBA-1520P和DBA-2720P的高效連網讓Nuclias Cloud網路解決方案功能更為完整。全新的四款AP皆採用802.11ac和Wave 2技術，並支援MU-MIMO功能，讓多裝置可同時同步高速連網。此外，還有PoE功能創造更快速、簡單的部署，以及WPA3加密技術確保連網安全。

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