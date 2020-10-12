入圍本屆金曲新人獎的楊士弘雖與獎座失之交臂，卻因此增加了許多媒體曝光及演出機會，8日受邀於「2020 The Next Big Thing 大團誕生系列」演出，他接連送上〈狼與狽〉等六首歌，一開口就以「不是持修對手的楊士弘」自我介紹，開玩笑表示典禮結束後自己的YouTube首頁，被持修的歌曲MV洗版，「根本不是我對手」、「膽小鬼」、「你能不哭了嗎」彷彿在跟自己對話，幽默自嘲讓台下粉絲笑開懷。

演出的最後一首曲目楊士弘特別安排了〈愛の討債集團〉，這首原是他準備在金曲得獎後上台演唱的歌，也因此，這回演唱前他故意先說「得獎的是…楊士弘」，台下觀眾熱情掌聲歡呼，令他非常感動，便順勢把沒有機會講的金曲得獎感言也全講了，讓觀眾直呼「楊士弘真的太可愛」、「直接被他圈粉了」。

身為台灣第一代Podcaster，楊士弘於2019年10月起就開始錄製自己的Podcast節目《說說說說你愛音樂》，內容包含士弘喜愛的音樂推薦、音樂產業幕後人員秘辛、也訪問過包含韋禮安、熊仔、閻奕格等知名歌手。楊士弘也趁著參加金曲獎的機會，企劃了史無前例的「金曲一日行後台直擊Podcast」，藉由聲音記錄下歌手參加金曲獎一天的完整工作內容及心情，訪問了諸多入圍者，包括9m88、高爾宣、黃明志、J.Sheon、陳珊妮等人，並且在索尼音樂慶功宴上等到偶像魏如萱，歌后不僅和楊士弘分享自己準備金曲典禮主持的秘辛，也鼓勵楊士弘繼續努力成為獨特的自己，不要被世界改變。

楊士弘入圍金曲後演出邀約增加許多。（兩座島有限公司提供）

(中時 )