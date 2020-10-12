家長帶頭亂？宜蘭縣頗負盛名的景點望龍埤日前被爆有民眾釣鯉魚，將園內規定視為無物，民眾上網爆料，媽媽帶著小孩一起趴在觀賞平台上甩釣桿，誇張行為讓民眾看了超心痛，直呼「身為宜蘭人，去這麼多次，看到此景著實難過。」消息在網路上發酵後引起網友暴怒。

一位林姓網友10日在臉書社團《爆怨公社》PO文，他前往宜蘭望龍埤觀賞鯉魚和美景時，意外撞見無良民眾在大庭廣眾之下釣起觀賞用的鯉魚，圖片可見一位大人帶著兩位小位小朋友開心地在觀賞平台上甩釣竿，乍看之下畫面看起來不亦樂乎。

林網友嚴正呼籲「請遊客遵守各地規矩，發揮公德心」，他指出望龍埤的鯉魚是由觀賞民眾長期餵養長大的，各個肥碩可愛，但僅供觀賞怎會有人當眾「捕獵」呢？他甚至觀察到因為鯉魚太重，釣竿承受不住斷裂，魚鉤還卡在魚嘴上。他心疼的表示，「這還能活嗎？魚要痛苦多久才死去？」看到此景象也讓他忍不住心疼無辜受傷的魚兒。

文發出後網友紛紛留言，「真的很沒公德心」、「觀光區秀下限」、「觀賞用的釣來幹嘛？」、「台灣日常不意外」、「不是有禁釣牌？」、「看來是溫腥的親子活動呢」、「第一次看到有人厚顏無恥在供觀賞的魚池釣魚」、「好失敗的教育！」、「這家教？」。

(中時新聞網)