美豬、牛將於明年元旦擴大開放進口，台南市長黃偉哲12日前往台南知名香腸業者黑橋牌公司視察，並貼上「瘦肉精零檢出」標章，宣示絕不使用含瘦肉精的肉品。黑橋牌董事長陳春利12日表示，自台灣6月從口蹄疫區除名後，黑橋牌香腸已於今年7月進攻日本，未來也有望銷往美國、新加坡、歐洲市場。

黃偉哲今日前往香腸工廠視察，他表示，台南市作為食品加工產業重鎮，台南的肉品加工廠，產出全台8成以上的肉類加工製品，因此未來將加強把關，並針對散裝的加工肉品，如：香腸、丸子、絞肉、肉鬆等加強稽查。

黃偉哲偕業者貼上「瘦肉精零檢出」標章。（李宜杰攝）

黃偉哲（左）表示，台南是加工肉品重鎮。（李宜杰攝）

黃偉哲視察黑橋牌肉品加工廠。（李宜杰攝）

另外，農委會推動的「台灣豬識別標章」，設計圖案近日出爐，最快11月開始受理業者申請，預估明年1月正式上線；不過，台南市9月時就已率先全台推出「本土豬（牛）肉標章」，2項標章是否衝突？黃偉哲指出，會協調併入農委會的系統，不會出現一國多制的現象，並稱台南已把基礎打好，未來待統一標章上線時，將較為順利。

黃偉哲也說，為因應檢驗經費增加，目前已向中央申請補助，未來也會視需求動用第二預備金。而檢驗人力部分，也會再徵募，維護民眾食品安全與健康。

(中時 )