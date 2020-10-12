立院於本月6日正式成立修憲委員會，擬處理公民權下修至18歲、考監兩院存廢問題。近日民進黨派系「正國會」也發動連署，主張刪除憲法中「統一」文字，綠委陳亭妃辦公室今日發出新聞稿表示，將正式提案修憲。

正國會所提修憲草案，將憲法增修條文中「為因應國家統一前之需要」刪除，改成「為因應國家發展之需要」，但日前傳出引起黨內憂慮，擔心造成執政困擾。

陳辦指出，這份修憲提案，連署立委達58人，當中沒有涉及統獨，也沒有涉及領土、國旗、國歌、國號的更動，只有符合現狀的正常國家議題。目前此案已正式送交議事處進入修憲議程。

陳辦說明，在目前超過4分之1立委提議之後，經過修憲委員會初審並交付院會後，需要4分之3委員出席，出席委員4分之3決議，公告半年後，經我國選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，才會通過。

陳辦表示，自10月中下旬開始，將召開4場公聽會，邀集政府、企業、社會、學界等代表，充分討論提案版本的法律與政治影響，以評估相應調整和凝聚共識，也藉此對外發出呼籲，針對版本內容和相關議題，各黨派、各界，都可以公開實質討論。

(中時 )