湖人替補後衛隆多12日在總冠軍賽G6表現優異，全場投11中8，含三分球投4中3，攻下全隊次高19分，外加4助攻、4籃板，他在賽後特地提到「小飛俠」布萊恩，「我知道的，他肯定在天堂對我們微笑，我們實現了夢想，贏下總冠軍！」

「本季奪冠絕對是種榮耀，為了布萊恩與他的女兒的榮耀，我們度過一個不可思議的球季，」隆多說，「很明顯為了布萊恩贏球，這樣的想法在我腦海存在一段時間了，我整個生涯當中，他給我尊重與理解，我觀察他多年，且企圖模仿他。」

「布萊恩很擅長得分，如果你觀察他比賽的其他方面，你會發現那些也是菁英級的，他是籃球天才，也是我曾對陣過的最出色籃球頭腦之一，」隆多說，「他的堅韌與努力，以及對待每回合的態度，能跟他同場較勁過，幫我年輕時提升水平。」

隆多也不禁提到待在隔離園區的生活，「在園區有時會很掙扎，因為你處於一個遠離家人和努力工作之間的環境，但我不會用這段經歷去交換任何東西，因為我們贏得最終的勝利，我們贏下總冠軍，任何人都別想從我們身上把它拿走。」

(中時 )