美股上周五四大指數全面收紅，雙十國慶連假後開高震盪，台股周一開漲71.96點，報12959.15點，隨後大漲逾百點，衝上12997.79點，卻近「萬三」情怯，僅差「3」步之遙來到大關，惟股王大立光腳步沉重拖累，加上逢高獲利了結賣壓出籠，盤中漲幅震盪縮小，12900一度得而復失，所幸台積電、聯發科給力領軍，電子股利多充沛，電金鋼、綠能穩多頭，守住12950關卡，終場收漲68.72點或0.53%，報12955.91點，成交金額2292.68億元。今日外資(不含外資自營商)買超133.6793億元，投信賣超6.1421億元，自營商買超26.5074億元，三大法人買超154.04億元。外資連6日買超505.79億元，本月以來買超456.75億元。

台積電(ADR)上周五收盤創歷史新高，台積電(2330)9月營收繳出亮眼成績，第三季獲利亦可望同創歷史新高，外資也調高目標價，而外傳可部分供貨華為，台積不評論市場傳聞，周一仍開高走高完成填息，以15天完成，創下其去年下半年採每季配息以來，五季中完成填息速度最長耗時紀錄，股價最高達462元，上漲9元或1.98%，市值激增2333億元，攀高至11.98兆元，貢獻大盤指數約76.6點，終場收漲1.55%或7元，報460元，瞄準突破7月28日盤中創下的466.5元新高價。而聯發科(2454)營收、展望齊亮，兩外資升目標價上看768元，開盤直奔700元關卡，股價一度達722元，上漲52元或7.76%，市值達1.14兆元，超越鴻海(2317)的1.09兆元，躍居台股市值第2大，僅次於台積電，收漲6.57%至714元。周五科技日的鴻海表現也不俗，收漲0.9%至78.7元。然台股雙王兩樣情，股王大立光(3008)第4季營運展望保守、恐旺季不旺，11月訂單還看不到，周一開盤如大怒神般直線墜落，股價一度挫至3065元，重挫315元或9.31%，往跌停板價3045元靠近，創去年1月初以來21個月新低，回測3000元關卡，終場收跌8.58%至3090元，成交量2272張，逼近上周四的一半量。玉晶光(3406)、新鉅科(3630)也同樣無光，分別重挫6.11%、翻黑跌1.32%。

電子股領風騷，類股指數收漲0.83%，台達電(2308)、太極(4934)、南亞科(2408)、光罩(2338)、承啟(2425)等個股均電力充足，聯電(2303)則略無力無助。IC設計Q3大好、Q4可望續旺，瑞昱(2379)、義隆(2458)、聯詠(3034)帶勁上攻；達能(3686)挾9月營收利多強勢攻漲停，國碩(2406)、科風(3043)、通嘉(3588)亦奔上漲停；台積電相關無塵室、設備供應商營運可望飄香，包括漢唐(2404)、帆宣(6196)、弘塑(6196)、均華(6640)、家登(3680)等股價皆敲邊鼓上揚。

周一新掛牌的汎德永業(2247)股價強勢大漲58.61%，收報285.5元，加上亞力(1514)、永大(1507)、中興電(1513)等衝鋒，電機股收漲0.69%，位居上市漲幅第六；漲幅冠軍由電纜股以2.59%漲幅拿下，大亞(1609)綠能題材吸睛、衝上20.45元漲停，華新(1605)、宏泰(1612)等表現同樣響噹噹；第二三名由玻陶、造紙奪得，分漲2.1%、1.95%，半導體漲幅1.68%緊追在後，類指站穩300點大關，最高來到305.74點，距離歷史高點309.43點仍有小幅差距，鋼鐵、金融分漲0.2%、0.12%，光電、生醫、航運跌幅最劇，分別跌3.62%、1.68%、1.31%。

題材股來看，綠能產業正夯，碩禾(3691)、國碩(2406)、上緯投控(3708)、安集(6477)強攻漲停板，元晶(6443)、聯合再生(3576)等也大漲觸及漲停價；風電相關的大亞(1609)、華城(1519)同場飆風，而中興電(1513)、世紀鋼(9958)、永冠-KY(1589)也漲風強勁；大成鋼(2027)受惠美重啟鋁關稅也爆量漲停。

5日RSI為82.47，10日RSI為66.63。9日K值為84.48，9日D值為68.25。20日乖離率為2.20。國安基金委員會下午將召開例行會議，外界將關注是否持續護盤，財政部長蘇建榮上午表示，第3季國安基金並未加碼護盤，而本周電子股利多消息先行反應，望穿秋水的蘋果5G新機即將在台灣時間10月14日凌晨1時發表會登場、上市櫃9月營收公布截止、10月15日台積電法說、13日起揭開Q3美股財報季序幕、16日鴻海科技日登場，而連假前大盤增量，周一人氣不滅。資深分析師許博傑指出，短趨勢向上，守住5日線則多頭震盪後會再攻；本周大盤挑戰萬三大關，增量2500億元有機會站穩，短線若量縮則指數大箱型震盪，短多空轉折關鍵為12242點。

然上檔套牢賣壓沈重不易化解，且逢美國總統大選前多空因素交錯干擾，預估本周台股指數將在12900點上下200點震盪。指數續攻力道有限，選股優於選市，建議不追高。群益長安基金經理人王耀龍則表示，隨著後續選舉結果出爐，充沛的資金與總經指標好轉仍將帶動後續行情震盪向上，中長期表現仍不看淡。

(時報資訊)