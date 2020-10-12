台灣智慧電動車及綠能科技協會第一屆理事長由車王電子董事長蔡裕慶擔任。（盧金足攝）

電動綠能協會發起人之一的中興大學校長薛富盛表示，電動車的電力來源如能結合綠能，才能加倍改善環境，電動車與無人駕駛是未來趨勢。（盧金足攝）

台灣智慧電動車及綠能科技協會12日在台中林酒店舉辦成立大會暨第一次理監事會議，國內產官學研單位代表、學者專家、專業經理人與公司創辦人共襄盛舉，第一屆理事長選舉結果揭曉，由車王電子董事長蔡裕慶出線，將以推動產業升級，並促成國際合作交流、增進台灣影響力為使命。

蔡裕慶指出，面對全球暖化危機，智慧城市邁向低碳、環保已是發展趨勢，而太陽光電、電池儲能、風力更接續興起，電動車與電力微電網連結成為重點推行發展方向。

蔡裕慶掌舵首屆台灣智慧電動車及綠能科技協會，會務發展從產業技術、資訊交流、國際推展、法規研議等四大委員會啟動運作，並鏈結國內機電能源、電子電機與車輛產業廠商，推動台灣「智慧電動車」、「綠能科技」產官學研整合平台。

台灣智慧電動車及綠能科技協會表示，電動車是時代新趨勢，更是改善空汙的交通新載具，但電力來源不能再造成汙染負擔。

電動綠能協會發起人之一的中興大學校長薛富盛表示，電動車的電力來源如能結合綠能，才能加倍改善環境，電動綠能協會是從產學合作、培育人才作為出發點，以電池儲能、馬達驅控、電能處理、系統整合等創新研發技術做整合。

蔡裕慶強調，未來期盼著各界攜手合作，共同為台灣電動車與綠能科技產業貢獻心力，進一步以產業人才培訓、創新技術與商機媒合、政府政策諮議，推動台灣智慧電動車與綠能科技領域的國際影響力。

台灣智慧電動車及綠能科技協會會議結果，由車王電子董事長蔡裕慶擔任理事長，而成運汽車董事長吳定發、國立中興大學校長薛富盛、亞力電機副董事長鄭朝彬、昇陽電池董事長楊敏聰擔任常務理事，未來期盼著各界攜手合作，共同為台灣電動車與綠能科技產業貢獻一份心力。

(中時 )