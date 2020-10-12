台灣智慧電動車及綠能科技協會12日在台中林酒店舉辦成立大會暨第一次理監事會議，國內產官學研單位代表、學者專家、專業經理人與公司創辦人共襄盛舉，第一屆理事長選舉結果揭曉，由車王電子董事長蔡裕慶出線，將以推動產業升級，並促成國際合作交流、增進台灣影響力為使命。
蔡裕慶指出，面對全球暖化危機，智慧城市邁向低碳、環保已是發展趨勢，而太陽光電、電池儲能、風力更接續興起，電動車與電力微電網連結成為重點推行發展方向。
蔡裕慶掌舵首屆台灣智慧電動車及綠能科技協會，會務發展從產業技術、資訊交流、國際推展、法規研議等四大委員會啟動運作，並鏈結國內機電能源、電子電機與車輛產業廠商，推動台灣「智慧電動車」、「綠能科技」產官學研整合平台。
台灣智慧電動車及綠能科技協會表示，電動車是時代新趨勢，更是改善空汙的交通新載具，但電力來源不能再造成汙染負擔。
電動綠能協會發起人之一的中興大學校長薛富盛表示，電動車的電力來源如能結合綠能，才能加倍改善環境，電動綠能協會是從產學合作、培育人才作為出發點，以電池儲能、馬達驅控、電能處理、系統整合等創新研發技術做整合。
蔡裕慶強調，未來期盼著各界攜手合作，共同為台灣電動車與綠能科技產業貢獻心力，進一步以產業人才培訓、創新技術與商機媒合、政府政策諮議，推動台灣智慧電動車與綠能科技領域的國際影響力。
台灣智慧電動車及綠能科技協會會議結果，由車王電子董事長蔡裕慶擔任理事長，而成運汽車董事長吳定發、國立中興大學校長薛富盛、亞力電機副董事長鄭朝彬、昇陽電池董事長楊敏聰擔任常務理事，未來期盼著各界攜手合作，共同為台灣電動車與綠能科技產業貢獻一份心力。
(中時 )
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