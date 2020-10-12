大陸滬深兩市12日開高走高，盤中強勢放量拉升，全日維持單邊上漲態勢。滬指在金融、白酒等概念股的帶動下，大漲超2.5％站穩3,350點；深成指漲逾3％，創業板指漲近4％。兩市板塊全線上揚，成交量明顯放大，市場熱度持續升溫。北向資金大舉流入，全日淨買入額達人民幣（下同）135億元。

截至收盤，滬指上漲86.39點，漲幅2.64％，報3,358.47點。深成指上漲418.81點，漲幅3.15％，收13,708.07點。創業板指上漲104.46點，漲幅3.91％，收報2,777.39點。兩市合計成交9,714億元。

從類股表現來看，保險、券商板塊大幅走高；酒類股集體上揚，酒鬼酒、洋河股份漲停，貴州茅台漲逾3％。半導體、軟體、晶片概念等集體走高，數位貨幣、氮化鎵、充電樁、5G概念等表現活躍，軍工板塊亦大幅拉升，中航飛機等近10股漲停。

東方財富網報導，安信證券指出，當前階段A股企業盈利預期將繼續上修，流動性預期將趨於平穩，月底將召開的中共第19屆五中全會及會上將討論的「十四五規劃」建議稿等，有望提振市場風險偏好，人民幣匯率將維持強勢，A股市場已如期重回震盪向上趨勢。

(工商 )