環泥100％持股的子公司利永環球，主要產品為壓力感測元件，市場傳出，利永生產的「壓力分析儀」已被蘋果採用，進行壓力監測確保生產良率。另，也被半導體廠用在晶圓研磨、清洗等製程上。環泥指出，「壓力分析儀」確實有出貨給蘋果下游廠商採用，針對iPhone 面板貼合製程進行壓力監測，確保生產良率。

據了解，利永環球資本額6千萬元，每年營業額約為3、4千萬元；由於受限於營運未達經濟規模生產，目前仍處於小虧局面，2020年上半年的營運約小虧4百萬元。

利永環球營運目前由環泥總經理侯智升所負責主導；侯智升先在美國史丹福取得電機學士，而後又於麻省理工學院（MIT）獲得微機電相關博士學位，在2007年返國就投入工研院軟性電子計畫團隊，著眼於感測器領域，並獲突破性結果；在2011年，侯智升離開工研院，環泥技轉了軟性壓力感測技術與研發團隊，並在2013年成立「利永環球」。

除了出貨給蘋果下游廠商採用，環泥指出，壓力分析儀也應用在晶圓研磨、清洗等製程上。目前客戶除晶圓代工龍頭大廠外，也獲環球晶、合晶與日月光等半導體廠採用，涵蓋半導體上下游。

另外，利永環球的壓力感測元件，也應用在筆電的力度回饋觸控板中；同樣也被應用在摺疊手機面板中，也廣泛應用在車用座椅安全帶警示、智慧零售貨架等。

環泥目前本業主要以預拌混凝土銷售為主，約占營收5成，另石膏板則有2成5的比例。電子事業部門的利永環球，營收比重約占個位數。

(工商 )