東森國際（2614）轉投資的東森購物，9月營收20.6億元、年增23％，獲利1.25億元、年增212％，雙創歷年同期新高，累計2020年前三季營收175.42億元、獲利9.81億元，年增191％，EPS高達9.62元，較去年同期增加6.31元。第四季將陸續推出周年慶與人造節活動，每月都有強檔優惠，要讓宅經濟持續發威、買氣持續加溫。

東森購物旗下通路包含：網購、電視購物、型錄、MOD及草莓網等，全通路會員總數超過900萬；今年消費行為發生轉型，除了從實體經濟轉移到線上購物之外，更深化消費對於線上購物的依賴，並成為「新常態」，進而拉抬整體營收，前三季累計合併營收優於預期，其中，尤以食品與保健食品品類貢獻最高，出貨件數逾200萬件。

第四季是百貨周年慶與電商旺季，東森購物全面備戰，銷售主力轉為美妝保養品等商品，為了搶攻百貨周年慶商機，ETMall自9月底到10月13日，精選多款百貨專櫃保養品最低5折起，預計帶動相關業績5成。為了滿足不同客層，即日起至10月26日，ETMall亦推出線上周年慶，共有自行車、露營/釣具、健身器材、按摩椅等11大類商品，最低47折起。而10月過後，緊接還有雙11、雙12，第四季成長樂觀看待。

另東森購物10月14日每周三起晚上8點，東森購物台頻道CH60將首度推出「東森賞屋節」，由東森購物嚴選包括遠雄、興富發等指標建商，及一線代銷公司甲山林、創意家、信義代銷旗下，於全台主要城市的熱銷建案。

東森集團總裁王令麟表示，上半年宅經濟發威，食品銷售倍數成長，另為了幫助台灣在地挺過疫情，東森購物也與中央地方首長合作推出「東森農場」，業績表現也不俗；下半年進入旺季，可望再締造佳績。展望未來，「東森農場」將品牌化、常設化，並且搭配食品類同步成長，預計會更進一步推升明年年東森購物業績。

東森集團在王令麟親自領軍下衝鋒卓然有成，集團關企接連榮獲多項大獎肯定！近日東森旗下ETtoday新聞雲、東森自然美在第17屆「國家品牌玉山獎」頒獎典禮中，於300多家企業中脫穎而出，一口氣拿下「傑出企業」、「最佳人氣品牌」及「最佳產品」等6項國家級大獎肯定，東森集團總裁王令麟親偕東森新媒體總經理陳安祥共同出席，並從副總統賴清德手中接下獎盃，其中ETtoday新聞雲更榮獲「傑出企業」及「最佳人氣品牌」雙項全國首獎，成為第一家獲頒玉山獎首獎肯定的新媒體，證明東森集團企業實力及社會影響力卓越超群。

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