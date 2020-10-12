立委林奕華指出中央社前導計畫書涉抄襲新聞網站內容。(摘自Youtube)

文化部日前宣布，將由中央通訊社承接全稱為「109年國際影音串流平台」的國際平台前導計畫，引發外界關注。立法院今(12)日舉行教育及文化委員會第4次全體委員會議，立委林奕華在會議上指出中央社前導計畫書涉抄襲新聞網站內容，內文金額單位更無標示清楚，批「這種計畫書可拿到第二預備金」、「部長丟不丟臉啊」。

立委萬美玲表示，國際平台的前導計畫預算，是使用行政院第二預備金支援，但第二預備金的動用情況，應符合重要且緊急的要件，「我不太理解為甚麼要用第二預備金來做，難道有這麼急嗎？規避監督叫做效率？」

林奕華詢問文化部長李永得，國際平台預計一年要10億預算，不知李永得是否看過中央社的提案企畫書？李永得坦言自己「沒看過，但同仁看過。」讓林奕華直呼「每年要10億預算，你跟我說沒看過，這很嚴重。」

林奕華拿出中央社提案企畫書，表示自己隨意摘取段落Google，就發現有整段文字抄襲新聞網站《關鍵新聞網》的評論，內文預算單位更連千元及萬元都沒標示，讓她不解「這種計畫書可拿到第二預備金？」

對此，李永得回應，計劃書金額預算的確有問題，是文化部疏失，會改進。而立委吳思瑤則指出，樂見文化部推動等了20年的國際影音平台，但法制也要健全，希望文化部持續同步完備公媒相關法制。

(中時 )