朵蕾棒鐘團團長王詩雅（左）帶隊表演，棒鐘聲音像水晶音樂。（羅浚濱攝）

學習轉念，尋找新生活重心，是癌友們共同的語言。罹癌的生命鬥士及家屬，16日將在中醫大新竹附設醫院舉辦「聽見生命的樂章」音樂會，院長陳自諒希望透過「棒鐘」音樂的演出，鼓勵病友學會與癌和平共存，珍惜生命走出病痛。

籌組這場音樂會的朵蕾咖啡館店長吳貞儀說，妹妹吳玲如是陳自諒院長的患者，感謝陳院長對妹妹的照顧與關心，並促成第一次在中醫大新竹附醫的演出。

吳貞儀說，妹妹罹癌後仍熱愛跳肚皮舞，並帶領癌友透過運動提升生活品質，在運動彼此關懷相互打氣，在妹妹離開後，她以成立的朵蕾咖啡館，為癌友們籌辦各項音樂、舞蹈、瑜珈等學習課程，成為癌友交流平台。

朵蕾棒鐘團團長王詩雅，本身是乳癌患者，罹癌前是在中部地區樂團的知名法國號演奏者，在多次療程後，再也拿不動沉甸甸的法國號，但對音樂無法忘情。

偶然的機會中，王詩雅發現在教會中敬獻給上帝的聲音「棒鐘」，只要每個人負責左右手各一個聲音，就能跟一群志同道合的朋友共同演出，就算看不懂五線譜，也能透過簡譜的特殊標記，一同享受音樂的療癒。

棒鐘的聲音像水晶音樂，帶給人全然的寧靜，也給人無限希望，將成為這場音樂會的主角，院方希望有興趣的民眾前來欣賞，給這群為自己生命努力的癌友們喝采。

(中時 )