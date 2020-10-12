女星簡沛恩曾對外表示感情觀為「不婚不生」，但她最近被拍到一天周旋四男，疑似桃花朵朵開，對此，簡沛恩鬆口吐真相了。

根據《ETtoday》報導，簡沛恩一天與四位男子聚會，都是在談公事，並非感情的對象，她甚至調皮地說：「還有第五個呢，你們沒拍到！」簡沛恩透露，現在光忙工作都快爆肝，根本沒有時間談戀愛。

她近年來狂灑百萬台幣投資餐飲市場，一路從北開到南，雖然在西門盯新開的手搖飲裝修暫時撤點，依舊再接再厲，重新設計新LOGO轉往彰化拓店。

事實上，簡沛恩曾在節目中表示，20幾歲想過與當時的男友結婚，未料遭到對方劈腿，讓她感到世界彷彿要塌下來，「沒有他我要怎麼活下去，我的人生從此就沒有顏色了，我一定再也找不到能讓我這麼愛的人...。」經過時間的洗禮，簡沛恩很感謝當初男友背叛，讓她領悟到自己不適合婚姻，「如果我那時候結婚，我可能也就是離婚800次了之類的。」

現在的她，用工作排滿生活，手搖飲料賣得最好可日售千杯，並與美髮沙龍品牌合作開發聯名的珍珠奶茶洗髮精，馬不停蹄的擴增事業版圖，相當享受單身的自由自在。

(中時新聞網)