八方雲集9月掛牌興櫃，是台灣首支真正「鍋貼水餃股」，無獨有偶，大陸也出現「包子饅頭股」,中飲巴比食品股份有限公司(股票簡稱：N巴比)今天在Ａ股掛牌首日就大漲44.03%，從12.72人民幣跳到漲停18.32人民幣，創始人劉會平從2人民幣1顆包子賣到變市值45億人民幣公司老闆，堪稱傳奇。

劉會平在公開募股說明書上表示巴比食品是連鎖門市銷售為主、團體膳食供應為主的企業。他來自安徽懷寧，只有初中肄業學歷，為分擔家計堅持提早輟學，原本北漂到山東當油漆工學徒，受不了回鄉，正巧有同鄉到廣西做麵點生意，父母於是決定讓他南飄。劉會平回憶，他曾掉進麵統裡搞得全身是麵粉，每天也得揉上幾百公斤麵。

藝成後他輾轉南寧、貴陽開店，沒賺到多少錢，聽說上海市場大，1998年帶著4000人民幣赴滬，好不容易租到大約3坪多店面，卻因不對在地人口味，半個月就虧到關門。他不得不到處打零工，賣海鮮、殺蛇、在大排檔炒菜，什麼雜活都做，後來在家裡資助下重開生煎包店，並學到教訓，聘用在上海工作多年師傅來做，事業總算有起色。

對於包子、饅頭難以忘懷的劉會平存到錢後居安思危，加上觀察到生煎包市場太過飽和，又在南京路鬧區開了2家劉師傅大包，而且根據上海口味調整產品，採取用料實在、薄利多銷、每顆淨利1毛錢的市場定位，做出口碑。

2003年有客戶在意見調查表表示，劉師傅大包的包子、饅頭確實好，但讓人不好意思帶到辦公室吃，如果也能像麥當勞那樣變成品牌就好了，劉會平於是決定走上連鎖品牌路，並把品名改成更有洋味的巴比饅頭；發展加盟店初期被仿冒糾紛、各店品質不一爭議，則讓劉會平重視標準化和中央廚房，加上巴比饅頭打造出的網紅饅頭形象，越做越大，劉會平還贏得「饅頭大王」稱號。

令人訝異的是，劉會平至今還是租房子住，而且初中都沒畢業的他，為彌補自己讀書不多的缺憾和幫助類似安徽農村受教權相對吃虧的青少年，夢想就是辦大學。

劉會平與妻子直接、間接持有公司股份80.70%，唯一機構股東是加華資本旗下公司嘉華天明資產管理合伙公司。加華資本董事長宋向前分析，他們追蹤了巴比5年，認為該公司至少有3項優勢，首先是麵點類是國民早餐首選，巴比佔據鋼性需求高頻賽到；其次是大陸連鎖餐飲業占整體份額才10%左右，而歐美等先進國家多半是40到50%，成長空間大；最後是品牌化帶來的品質穩定和食品安全保障，在未來一定是競爭優勢。

(中時新聞網)