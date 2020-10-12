金門日前發生金城鎮清潔隊員遭酒駕撞亡事故，鄉親質疑警方抓酒駕不力，才會發生不幸憾事。縣警局今（12）日澄清今年1至9月已取締224件，未來將持續擴大專案勤務。蔡祥春局長強調，「酒駕零容忍，執法無假期」，一定會嚴抓、嚴辦。

縣警局說明，今年縣轄取締酒駕專案部分，統計1月至9月共224件，較去年同期246件，減少22件；其中酒測值達0.25毫克以上，依公共危險罪移送有148件，較去年同期156件，減少8件，與全台在酒駕修法重罰後，違規、違法案件減少的趨勢一致。

另統計全縣今年1月至9月共發生各類交通事故794件，雖較去年848件，減少54件，但仍造成4人死亡、816人輕重傷，其中酒後駕車致死2件2人，已與去年件數相同。

縣警局局長蔡祥春表示，未來除將持續於上、下班時段及重點時間增派警力，針對易發生酒駕違規及肇事的路段、時段，增加執法密度及強度，提升見警率外，也會針對餐廳、小吃部、KTV 等公共場所，從源頭加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、 「勿酒後駕車」等防範措施，期盼不再發生不幸事故。

(中時 )