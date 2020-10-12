宜蘭市創新育成中心進駐廠商「原華藝苑」，結合傳統手工藝與原住民文化，開設免費的琉璃珠鑰匙圈免費手作課程，今天（12日）宜蘭市長江聰淵等人前往體驗，江聰淵鼓勵鄉親報名參加，近期將安排育成廠商到新竹市、桃園市交流，盼能藉此行銷宜蘭。

「原華藝苑」是在去年成立，負責人林娟華來自大陸福建，她表示，傳統工藝比較繁瑣，來台後她將手工藝用比較簡約的形式呈現，考量年輕人的接受度，因此她加入原住民傳統的琉璃珠，也可以搭配製作者的英文名手作，用創新的思維讓年輕人與小孩子都能接受。

江聰淵表示，宜蘭市育成廠商有23家，近期會安排赴新竹市、桃園市，主要是行銷宜蘭，將宜蘭育成廠商的微型創業或手工技藝，帶到外縣市宣傳，希望能與其他城市合作促進產業發展。

「原華藝苑」開設「鑰匙圈動手做」共2場次、90名額，10月14日晚間7時至8時在宜蘭市創新育成中心受理現場報名，並繳交保證金500元，按序先選課程時段，開課時間是10月20、22日晚間7時至9時，地點在宜蘭人故事館2樓。

(中時 )