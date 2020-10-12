今年受新冠肺炎疫情影響，民眾施打公費流感疫苗格外踴躍，一大早就到醫院排隊。衛福部豐原醫院12日張貼「總量管制120人」，梧棲童綜合也是每天僅施打100支，兩間醫院中午12時不到就沒貨，撲空民眾只能隔天再跑一趟。

豐原醫院表示，國慶連假過後第一天上班日，有民眾怕醫院流感疫苗缺貨，一早就報到排隊，醫院也張貼「因流感疫苗供貨吃緊，每日總量管制120人」，中午12時不到，120支流感疫苗就已用罄。

公費流感疫苗供貨吃緊，醫院貼出「每日總量管制120人」。（陳淑娥攝）

梧棲童綜合指出，醫院每天提供100支公費流感疫苗施打，昨天排隊施打的民眾特別多，10時許就打到沒貨，撲空民眾只能隔天再來。

光田綜合醫院指出，自5日公費流感疫苗施打開始，前二週熱門時間設立施打專區，讓民眾更方便、快速施打疫苗。今年目前施打狀況較以往踴躍，尤其是許多以前從未接種過的民眾，推測應和新冠肺炎疫情有關，可能擔心有預期心理，因此來接種流感疫苗。

(中時 )