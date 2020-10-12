澄清醫院胸腔外科醫師杜承哲提醒，如果有抽菸或家族史以及環境的污染等危險因子的患者，可即早透過低劑量肺部電腦斷層的篩檢，及早診斷出來，以即早利用先進的微創技術來治療，很快能夠恢復。（台中澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

台中一名37歲粉領在健檢卻發現一顆僅0.8公分的肺腫瘤，透過3D內視鏡和單孔微創手術，術後三天就回到職場上班，回診時她還告訴醫師，同事們都不知道她動了手術，還以為是休假去旅行。

澄清醫院胸腔外科醫師杜承哲指出，該名患者不抽菸，也不常煮飯，在一次健檢中，被告知在她左邊的肺部發現了一個0.8公分的肺腫瘤，她相當震驚，因她的母親曾經罹患肺癌，母親深感歉疚，認為是自己害了女兒得了同樣的肺癌。

杜承哲表示，經門診追蹤與專業判斷，該患者腫瘤雖然只有0.8公分，卻有明顯的惡性特徵，建議即早手術切除，術前由放射科醫師進行電腦斷層導引下的定位技術，將腫瘤的範圍標定在標記的0.3公分範圍之內，經過這樣精準的標記，就能以腫瘤為中心，做非常完整的範圍切除，同時避免切除過多的肺臟組織。

杜承哲說，由於患者的腫瘤小於兩公分，可以不必施行肺葉切除，而透過精準定位，可以切除掉「剛剛好」的範圍，不必損失太多肺功能。目前的胸腔外科微創技術，隨著民眾的要求逐漸提高，已經有「單孔胸腔鏡手術」、「電腦斷層導引定位」、「不插管麻醉」、「3D內視鏡」等作法和工具，來提升手術室內的安全與治療成效，以及手術後的快速恢復。

杜承哲強調，像這名患者術後迫不急待地想回到職場，在手術時透過電腦斷層定位，利用3D內視鏡和單孔手術進行了肺腫瘤的切除。患者術後當天下午就下床自行活動，術後第二天，引流管就移除，她在第三天的早上就出院。術後回診時向杜承哲說：「連同事都不知道我動了手術！還問我這三天去哪裡旅遊。」

(中時 )