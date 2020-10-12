台灣智慧電動車及綠能科技協會12日在台中市成立，共同為台灣電動車與綠能科技產業貢獻一份心力。（盧金足攝）

電動綠能協會發起人之一的中興大學校長薛富盛表示，電動車的電力來源如能結合綠能，才能加倍改善環境，電動車與無人駕駛是未來趨勢。（盧金足攝）

為了電力來源，卻苦於付出空汙代價，台灣提出2025年目標，希望綠能可以至少占整體發電量25％以上，目前太陽能、風電都如火如荼進行；中興大學校長薛富盛12日在出席台灣智慧電動車及綠能科技協會受訪指出，智慧科技的推動，就是善用人工智慧，歐美先進國家一直發展無人車，台灣應朝向結合智慧電動車與無人車兩大趨勢，跟上無汙染的 綠能與AI智慧化的腳步。

薛富盛表示，台灣為了呼應全球環境永續，投入減少空汙、善用綠能，現在AI科技智慧化已應用到各個層面，台灣過去幾年推電動車減少空汙，空汙很重要的來源之一是行動載具，包括摩托車、汽車等。

「政府為了減少汙染源，很長時間在推動電動車」，薛富盛說，智慧科技的推動，就是善用人工智慧，現在歐美先進國家一直發展無人車，台灣就是結合智慧電動車與無人車兩大趨勢。

他指出，台灣在智慧電動車發展漸有成果，包括桃園市、台北市、台中市、高雄市、台南市，多大眾載具都已經用電動車，但是目前在台灣沒有一個協會是以智慧電動車，還有綠能科技發展的主軸，看好其中強大的研發能量。

產官學研界成立智慧電動車與綠能科技的協會，汽車與綠能科技有什麼關係？薛富盛說，當我們要用電動車，毫無疑問地，就要儲能裝置，台灣目標是在2025年，希望綠能可以至少占整體發電量25％以上，所以包括太陽能、風電大力推動。

薛富盛表示，在行動載具方面，是我們要發展智慧電動車，智慧科技還要將電動車的技術引進產業，政府推動的六大策略中，蔡總統也特別強調，包括綠能、智慧科技領域。

他說，電動綠能協會與跟一般的協會比較不太一樣，一般協會很可能是學術界為主，但是該協會反而是以產業界為主，不只進行技術也做人才培訓、國際交流，未來還要規畫一組人能進行綠能相關法規研議，作為政府未來在修訂相關法規參考。

因為智慧電動車牽涉到很多新法規，訂定法規要有客觀的數據，該協會未來就是會協助政府來做這些數據的整理與分析，契合台灣整個社會需求跟產業發展，有很多的任務執行，包括電動車最好要結合綠能。

薛富盛指出，電力來源如以太陽能為主，需要白天有太陽的時候，風力發電是有風的時候，但如果完全沒有太陽，沒有風的時候怎麼辦？就須在太陽與有風時儲備能量，串聯電動車與綠能科技。

他分析，台灣的空汙不完全來自火力發電廠，還有很多交通的行動載具，所以電動車是時勢所趨，全世界都在推動，除了電動車之外，還有無人駕駛，所以需要發展智慧科技，未來電動車不需要的人來駕駛，智慧與科技跟電動車結合，智慧電動車，台灣要趕快走在綠能科技的前端，跟上智慧化與環保的潮流。

(中時 )